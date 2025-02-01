Покровск, ДНР, 1 февраля, 2025, 07:12 — ИА Регнум. После освобождения Красноармейска в ДНР (Покровска) российские военные смогут продолжать наступление по нескольким направлениям. Об этом написал Reuters.

ИА Регнум Российская армия продвигается к Покровску

«Российские войска сжимают кольцо вокруг Покровска, ключевого логистического центра, украинские военные упорно обороняются», — сообщило издание.

По мнению автора, если город будет окружен или перейдёт под контроль русских, Москва окажется в очень выгодном положении, получив возможность наступать на востоке Украины и усиливать давление на Киев в этот переломный момент.

По словам местных властей, из 60 тыс. населения осталось примерно 7 тыс. человек. Закрылось последнее почтовое отделение — теперь почту будут доставлять на броневике.

Как написало агентство, ВС РФ «на расстояние полёта дрона» подошли к главной автодороге, которая пересекает всю территорию Украины с востока на запад и является стратегически важным транспортным узлом.

«Российские военные применяют новую стратегию, действуя небольшими отрядами и обходя город. Это позволяет им прорывать оборону ВСУ с фланга», — отметил автор.

Замкомандира 59-й украинской штурмовой бригады заявил, что у ВСУ нет ресурсов для сдерживания российских бойцов, не хватает живой силы и техники.

Как сообщало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 28 января заявил, что после освобождения Великой Новосёлки российским военным останется занять Красноармейск, который находится на границе с Днепропетровской областью. Как только он будет освобождён, дорога на Днепр будет открыта, добавил эксперт. Джонсон отметил, что российские силы уже практически взяли под контроль Часов Яр и Дзержинск.

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что прорыв российских войск в Красноармейск обернётся полной катастрофой для обороны ВСУ. По его словам, бойцы ВС РФ ведут успешные бои с украинскими силами.