ДНР, 1 февраля, 2025, 07:01 — ИА Регнум. Украинские военные использовали переданную им технику НАТО для мародёрства. Награбленное имущество у жителей города Часов Яр в Донецкой Народной Республике они вывозили на турецких бронеавтомобилях Kirpi, сообщил один из пострадавших от действий ВСУ Павел Морковин.

Иван Шилов ИА Регнум Бронеавтомобиль Kirpi

«Приезжаю на работу и стоит броневичок Kirpi с экипажем восемь человек. Залезли с тыльной стороны в мой магазин, высадили там решетку. И грузят там компьютеры, кофемашины, всё оборудование, которое в домашних условиях не пригодится», — пояснил мужчина «РИА Новости».

Местные власти подобные бесчинства ВСУ покрывали, добавил горожанин.

Как сообщало ИА Регнум, военные ВСУ, ссылаясь на «нужды армии», расхищали имущество мирных жителей, проживающих западнее Артёмовска (ДНР). Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что мародёры отбирали у людей не только стройматериалы, но и ценные вещи.

Жительница оккупированного киевским режимом Херсона утверждала, что украинские военные открыто грабили жилые дома и квартиры, объясняя это желанием ничего не оставлять русским.

В конце 2024 года в Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР действовала целая группировка из числа представителей нацполиции и ВСУ. Они занимались мародёрством, в первую очередь заходили в элитные коттеджи. Похищенное имущество перевозили на военных или гражданских автомобилях.