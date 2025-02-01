Филадельфия, США, 1 февраля, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Баллоны с кислородом на борту потерпевшего крушение легкомоторного самолёта в Филадельфии могли стать причиной авиакатастрофы. Такую версию представил телеканал Fox News.

Марина Балакина ИА REGNUM Кислородные баллоны в самолёте

Предположение вызвано тем, что разбившийся самолёт был медицинским.

«Очень возможно, что кислород и топливо могли спровоцировать такой мощный взрыв», — сообщило издание.

Отмечается, что самолёт был полностью заправлен, после мощного взрыва в жилом массиве от падения воздушного судна был найден кислородный баллон.

Судя по видео в Сети, борт рухнул на парковку магазина Roosevelt Mall, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома.

Как сообщало ИА Регнум, несколько домов и автомобилей повреждены в результате крушения самолёта в Филадельфии, заявила мэр города Шерелл Паркер.

Самолёт модели Learjet 55 разбился около 18:30 по местному времени 31 января (02:30 мск 1 февраля). Воздушное судно направлялось в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури.

Самолёт упал на жилые дома. На борту воздушного судна находились шесть человек — два пилота, два доктора, пациент-ребёнок и его родственник. Выживших нет.

Вечером 29 января пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе над Вашингтоном. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.