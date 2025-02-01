Филадельфия, США, 1 февраля, 2025, 06:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким жертв крушения самолёта в Филадельфии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Печально видеть, как самолёт падает в Филадельфии в штате Пенсильвания. Ещё больше невинных душ погибло», — написал он в соцсети Truth Social.

Он добавил, что «свои люди» полностью вовлечены в работу. По словам Трампа, службы быстрого реагирования получили заслуженное признание за проделанные мероприятия. Предпринимаются следующие шаги, заверил глава Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт модели Learjet 55 разбился около 18:30 по местному времени 31 января (02:30 мск 1 февраля). Воздушное судно направлялось в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури. Самолёт упал на жилые дома. На борту находились шесть человек — два пилота, два доктора, пациент и его родственник. При падении самолёта в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман загорелись несколько домов и автомобилей. Жителей Филадельфии попросили не приближаться к месту аварии. Ведётся расследование. Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро выехал в Филадельфию.