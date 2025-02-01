Филадельфия, США, 1 февраля, 2025, 05:52 — ИА Регнум. Несколько домов и автомобилей повреждены в результате крушения самолёта в Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщила мэр города Шерелл Паркер.

(сс) Perry Quan Полиция Филадельфии

Отмечается, что данных о погибших нет. Известно лишь о повреждениях домов и машин.

«Просим жителей Филадельфии не приближаться к месту аварии. Ведётся расследование», — цитирует ТАСС Паркер.

Мэр также сказала, что губернатор Пенсильвании Джош Шапиро уже едет в Филадельфию.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт модели Learjet 55 разбился около 18:30 по местному времени 31 января (02:30 мск 1 февраля). Воздушное судно направлялось в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури.

Самолёт упал на жилые дома. На борту воздушного судна находились шесть человек — два пилота, два доктора, пациент и его родственник.

При падении самолёта в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман загорелись несколько домов.

Вечером 29 января пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе над Вашингтоном. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.