Москва, 1 февраля, 2025, 05:39 — ИА Регнум. Google Ireland Limited запретили продолжать вести судебный процесс в США в отношении российского подразделения Google и его управляющего. Соответствующее решение вынес арбитражный суд Москвы, сообщила 31 января газета «Ведомости».

Shawn Collins Google

По данным издания, 24 января Google Ireland Limited обратилась в суд Калифорнии с заявлением о запрете ООО «Гугл», его конкурсному управляющему и его представителям участвовать в процессе в рамках дела о банкротстве, которое рассматривается московским арбитражным судом. Суд в Калифорнии пока не принял окончательного решения по этому заявлению, однако без вызова сторон были приняты предварительные ограничения, запрещающие продолжать рассматривать столичным судам отнесённых к его компетенции дела.

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» обратился с ходатайством, указав, что принятые иностранным судом меры не подлежат обязательному исполнению в России. Таким образом, временные ограничения не могут побудить российский суд отказаться от рассмотрения обособленных дел по оспариванию сделок с Google Ireland Limited и от привлечения компании к ответственности.

Партнёр юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян заявил, что арбитражный суд в Москве ожидаемо подтвердил свою компетенцию рассматривать банкротные дела в отношении российских компаний.

Как сообщало ИА Регнум, Google и её информационные ресурсы неоднократно нарушали российское законодательство. В 2022 году ФАС России признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. В ведомстве отметили, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Эксперт Александр Малькевич в разговоре с журналистом ИА Регнум заявил, что Google выступает против достоверной информации и навязывает людям «однобокое представление» о происходящем в мире.

В России корпорация Google несколько раз подвергалась штрафам за нарушение законодательства. Так, 18 ноября 2024 года суд в Москве оштрафовал компанию на 3,8 млн рублей за неудаление запрещённой информации. До этого, 6 ноября 2024 года, в отношении Google был составлен новый протокол за неисполнение предписания Роскомнадзора, статья предусматривает наложение штрафа в размере до 6 млн рублей. В октябре 2024 года суд России признал законными требования 17 российских телеканалов к Google и постановил, что компания должна выплатить два ундециллиона рублей. Если платформа не выполнит это решение в течение девяти месяцев, сумма будет увеличиваться на 100 тыс. рублей каждую неделю.