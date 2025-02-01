ДНР, 1 февраля, 2025, 05:22 — ИА Регнум. За последние несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике. Бойцы уже начали зачистку района железнодорожного вокзала. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

ИА Регнум Часов Яр

По информации Марочко, наблюдается продвижение на северо-западе города.

«На этом участке идёт зачистка района железнодорожного вокзала», — пояснил эксперт.

При этом, по заверению Андрея Марочко, южнее Часова Яра российские военные практически подошли к селу Ступочки.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января Минобороны информировало об освобождении Великой Новосёлки в ДНР в результате активных наступательных действий подразделения российской группировки войск «Восток».

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 28 января заявил, что после освобождения Великой Новосёлки российским военным останется занять Красноармейск на западе ДНР, который находится на границе с Днепропетровской областью. Как только он будет освобождён, дорога на Днепр будет открыта, добавил эксперт. Джонсон отметил, что российские силы уже практически взяли под контроль Часов Яр и Дзержинск.