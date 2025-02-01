Вашингтон, 1 февраля, 2025, 05:11 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 31 января в очередной раз заверил журналистов, что намерен говорить с российским коллегой Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Мы будем говорить и, возможно, сделаем что-то существенное», — цитирует агентство Reuters американского лидера.

Трамп также заверил, что намерен положить конец конфликту, но на прямой вопрос прессы, был ли у него разговор с президентом РФ, отказался отвечать, пояснив, что просто не хочет этого говорить.

Глава Белого дома обмолвился, что уже ведёт «очень серьёзное» обсуждение с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Каких-то подробностей Трамп не озвучил.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 20 января заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Президент подчеркнул, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 31 января говорил, что продвижения с организацией контакта президентов России и США пока не прослеживается. Дипломат назвал востребованным возобновление прямого диалога между странами. По его словам, отсутствие контактов затягивает стагнацию в отношениях, не позволяет решить накопившиеся проблемы.

Трамп планирует предоставить Москве и Киеву рычаги для переговоров по урегулированию конфликта, заявил 31 января спецпосланник по Украине Кит Келлог. Он подчеркнул, что завершение в скором времени конфликта на Украине отвечает интересам всего мира, включая и Соединённые Штаты.

Трамп 22 января поручил Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.