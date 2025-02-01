Филадельфия, США, 1 февраля, 2025, 05:07 — ИА Регнум. В соцсетях появились кадры падения 31 января небольшого самолёта на жилые дома в Филадельфия с последующим мощным взрывом.

Personaltravel.ru Филадельфия

Согласно видео, борт на высокой скорости спикировал вниз и упал на здания. Затем прогремел взрыв и вспыхнул пожар. К месту крушения в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман прибыли экстренные службы. Дороги перекрыли.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт модели Learjet 55 разбился около 18:30 по местному времени 31 января (02:30 мск 1 февраля). Воздушное судно направлялось в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет безопасности на транспорте проведут расследование инцидента.

Губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро заявил, что проинформирован об авиакатастрофе в Филадельфии. Местные власти находятся на связи с департаментами полиции, скорой помощи и пожарными.