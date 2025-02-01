Филадельфия, США, 1 февраля, 2025, 04:44 — ИА Регнум. Информация американских СМИ о шести людях на борту разбившегося в Филадельфии самолёта не соответствует действительности. Об этом 31 января сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

Эмблема Федерального управления гражданской авиации США

«Самолёт Learjet 55 разбился около 18:30 по местному времени 31 января (02:30 мск 1 февраля) после взлёта с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту было два человека», — уточнили в ведомстве.

По официальным данным, воздушное судно направлялось в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет безопасности на транспорте проведут расследование инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января журналисты телеканала Fox News заявили, что в Филадельфии небольшой самолёт упал на жилые дома. На борту воздушного судна находились шесть человек — два пилота, два доктора, пациент и член семьи. При падении самолёта в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман загорелись несколько домов. Пассажирский самолёт пропал с радаров спустя 30 секунд после взлёта из аэропорта, находясь на высоте около 500 метров. Это был Learjet 55, самолёт скорой помощи Jet Rescue Air, утверждали они.

Губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро заявил, что проинформирован об авиакатастрофе в Филадельфии. Местные власти находятся на связи с департаментами полиции, скорой помощи и пожарными.