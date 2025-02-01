Москва, 1 февраля, 2025, 04:36 — ИА Регнум. Картина «Воздух» Алексея Германа-младшего признана лучшим игровым фильмом премии «Золотой орел» за 2024 год.

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«Достойный режиссёр, достойное кино, достойная тема защитников Отечества. «Орлу» для того, чтобы летать, необходим «Воздух», — сказал актёр Сергей Безруков на ХХIII торжественной церемонии, объявляя победителя.

«Воздух» также получил награды за лучшие визуальные эффекты, лучший монтаж и лучшую работу звукорежиссёра. Всего у фильма шесть побед из 14 номинаций, как и у картины «Любовь Советского Союза».

В финале были также заявлены фильмы: «Сто лет тому вперёд», «Вечная зима» и «Смотри на меня!».

Кинопремия «Золотой орёл» вручается Национальной академией кинематографических искусств и наук России с 2002 года.

Как сообщало ИА Регнум, фильм режиссёра Алексея Сидорова «Чемпион мира» стал обладателем премии «Золотой орёл» в 2023 году.

Международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво», где участвовали кинематографисты более чем из 20 стран, проходил с 28 сентября по 4 октября на концертной площадке в Red arena на Красной Поляне. Российский кинобизнес представляли продюсеры Вадим Верещагин, Михаил Китаев, режиссёры Александр Войтинский, Олег Погодин, актёры Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин и другие ведущие профессионалы отрасли.