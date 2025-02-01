Появились подробности крушения небольшого самолёта в Филадельфии
Разбившийся в Филадельфии медборт исчез с радаров через 30 секунд после взлёта
Филадельфия, США, 1 февраля, 2025, 04:24 — ИА Регнум. Потерпевший крушение в Филадельфии пассажирский самолёт пропал с радаров почти сразу после взлёта. Об этом сообщил 31 января телеканал Fox News.
«Это был Learjet 55, самолёт скорой помощи Jet Rescue Air, с шестью людьми на борту», — отметили журналисты.
Утверждается, что воздушное судно исчезло с радаров спустя 30 секунд после взлёта из аэропорта на северо-востоке Филадельфии, находясь на высоте около 500 метров.
Губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро заявил, что проинформирован об авиакатастрофе в Филадельфии.
Местные власти находятся на связи с департаментами полиции, скорой помощи и пожарными.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 31 января в Филадельфии небольшой самолёт упал на жилые дома. На борту воздушного судна находились шесть человек — два пилота, два доктора, пациент и член семьи. При падении самолёта в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман загорелись несколько домов.
Вертолёт санавиации 26 октября 2024 года упал у деревни Белеенки Даровского района Кировской области. На борту пациентов не было. Губернатор региона Александр Соколов уточнил, что вертолёт с командой медиков работал в Даровском. Воздушное судно рухнуло через несколько минут после вылета. На борту находились пилот, врач и два фельдшера. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Пирогова погибших медиков.