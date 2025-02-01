Филадельфия, США, 1 февраля, 2025, 04:24 — ИА Регнум. Потерпевший крушение в Филадельфии пассажирский самолёт пропал с радаров почти сразу после взлёта. Об этом сообщил 31 января телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

«Это был Learjet 55, самолёт скорой помощи Jet Rescue Air, с шестью людьми на борту», — отметили журналисты.

Утверждается, что воздушное судно исчезло с радаров спустя 30 секунд после взлёта из аэропорта на северо-востоке Филадельфии, находясь на высоте около 500 метров.

Губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро заявил, что проинформирован об авиакатастрофе в Филадельфии.

Местные власти находятся на связи с департаментами полиции, скорой помощи и пожарными.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 31 января в Филадельфии небольшой самолёт упал на жилые дома. На борту воздушного судна находились шесть человек — два пилота, два доктора, пациент и член семьи. При падении самолёта в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман загорелись несколько домов.

Вертолёт санавиации 26 октября 2024 года упал у деревни Белеенки Даровского района Кировской области. На борту пациентов не было. Губернатор региона Александр Соколов уточнил, что вертолёт с командой медиков работал в Даровском. Воздушное судно рухнуло через несколько минут после вылета. На борту находились пилот, врач и два фельдшера. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Пирогова погибших медиков.