Киев, 1 февраля, 2025, 04:08 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» приняла решение о начале импорта газа. По информации, опубликованной в украинской версии Forbes, это связано с критическим уровнем запасов топлива в хранилищах.

Gov.ua «Нафтогаз»

На данный момент объём импорта составляет 100 млн кубометров, но для обеспечения бесперебойного снабжения в зимний период может потребоваться в 10 раз больше. Отмечается, что сумма расходов может дойти до 550 млн евро.

К январю 2025 года в газохранилищах Украины осталось рекордно низкое количество газа — около 8 млрд кубометров. Это на 24% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, 4,5 млрд кубов — это буферный газ, который после откачки приведёт к поломке хранилища.

В случае похолодания Киев будет вынужден ограничить потребление газа. Также потребуется увеличить импорт — потребуется дополнительный миллиард кубометров газа. Однако существуют ограничения на объём импорта. Украина может закачивать до 70 млн кубометров в сутки, из которых 42 млн — через территорию Словакии, а остальное — через Венгрию и Польшу.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации. Агентство Bloomberg писало, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми за последние семь лет темпами.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал власти Украины за прекращение транзита российского газа. Он отметил, что это приведёт к трудностям для стран ЕС, в том числе Словакии, и заявил о возможных ответных мерах. Фицо назвал главу киевского режима Владимира Зеленского попрошайкой и шантажистом. Он подчеркнул, что обвинять его в попытке разрешить кризис при помощи визита в Москву «крайне интересно и смешно».