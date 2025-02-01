Филадельфия, США, 1 февраля, 2025, 03:53 — ИА Регнум. В американском городе Филадельфия небольшой самолёт упал на жилые дома. Начался пожар. На борту воздушного судна находились шесть человек, сообщил 31 января телеканал Fox News.

Niklas Freidwall Пожар

«В самолёте было шесть человек — два пилота, два доктора, пациент и член семьи. Борт только взлетел из аэропорта на северо-востоке Филадельфии», — уточнили журналисты.

По данным телеканала CBS News, самолёт потерпел крушение через несколько минут после вылета с взлётно-посадочной полосы. При падении борта в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман загорелись несколько домов.

Причины происшествия и точное количество пострадавших не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года во время авиашоу «Гром над Мичиганом» в аэропорту Уиллоу (США) разбился истребитель МиГ-23. На борту самолёта, находившегося в воздухе, произошёл взрыв, после чего он упал на жилой дом.

В ноябре 2024 года в районе аэропорта Вильнюса потерпел крушение самолёт, арендованный компанией DHL. Борт следовал из Лейпцига и должен был совершить посадку в аэропорту, но разбился в нескольких километрах от него. В самолёте находились два пилота и два сотрудника компании. Борт упал во дворе двухэтажного жилого дома, в котором находились люди.