В США небольшой самолёт упал на жилые дома
В США небольшой самолёт упал на жилые дома, на борту находились шесть человек
Филадельфия, США, 1 февраля, 2025, 03:53 — ИА Регнум. В американском городе Филадельфия небольшой самолёт упал на жилые дома. Начался пожар. На борту воздушного судна находились шесть человек, сообщил 31 января телеканал Fox News.
«В самолёте было шесть человек — два пилота, два доктора, пациент и член семьи. Борт только взлетел из аэропорта на северо-востоке Филадельфии», — уточнили журналисты.
По данным телеканала CBS News, самолёт потерпел крушение через несколько минут после вылета с взлётно-посадочной полосы. При падении борта в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман загорелись несколько домов.
Причины происшествия и точное количество пострадавших не приводятся.
Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года во время авиашоу «Гром над Мичиганом» в аэропорту Уиллоу (США) разбился истребитель МиГ-23. На борту самолёта, находившегося в воздухе, произошёл взрыв, после чего он упал на жилой дом.
В ноябре 2024 года в районе аэропорта Вильнюса потерпел крушение самолёт, арендованный компанией DHL. Борт следовал из Лейпцига и должен был совершить посадку в аэропорту, но разбился в нескольких километрах от него. В самолёте находились два пилота и два сотрудника компании. Борт упал во дворе двухэтажного жилого дома, в котором находились люди.