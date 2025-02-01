Москва, 1 февраля, 2025, 03:45 — ИА Регнум. Доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5% страховые пенсии выплатят получателям в феврале. Об этом говорится в постановлении правительства от 23 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Таким образом, соответствующие фонды сделают индексацию страховых пенсий, обеспечив выплату в феврале с доплатой за январь.

Для граждан России, которые достигнут пенсионного возраста в 2025 году, стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 февраля вырастет до 145,7 рубля. При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 8907,7 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, фактически страховая пенсия увеличится на 9,5%. Также с 1 февраля проиндексируются на размер инфляции и другие ежемесячные выплаты. На 9,5% увеличится сумма материнского капитала. На первого ребёнка он составит 690,3 тыс. рублей, на второго — 912,2 тыс. рублей.

Кроме того, проиндексируют ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для родителей, которые не работают, единовременные пособия при рождении или усыновлении ребёнка, выплаты по беременности и родам.

С 1 февраля пособие по безработице проиндексируют также на 9,5%. С учётом индексации максимальный размер пособия составит более 15 тыс. рублей.

Максимальный размер выплаты по больничному листу в России в течение ближайших лет возрастёт до 6,8 тыс. рублей в день.