Вашингтон, 1 февраля, 2025, 03:31 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп планирует предоставить Москве и Киеву рычаги для переговоров по урегулированию конфликта. Об этом 31 января заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Трамп знает, где надавить, где не давить, но, что ещё важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создаётся рычаг. Он отлично заключает сделки», — признал Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, Трамп намерен добиться прекращения огня и постоянного мира в течение месяцев, а не лет. К тому же завершение украинского конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе США. У администрации Белого дома есть план для начала переговоров. При этом за Трампом остаётся решение по возможному введению дополнительных антироссийских санкций, обозначил Келлог.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января Трамп подтвердил, что после вступления в должность президента он твёрдо намерен добиться прекращения конфликта на Украине. По его мнению, это нужно для предотвращения третьей мировой войны.

Президент РФ Владимир Путин 20 января подчеркнул, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства добавил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.

Трамп 22 января поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Издание The Wall Street Journal написало, что республиканец намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине. Позже, 23 января, Трамп добавил, что усилия его команды по урегулированию украинского конфликта «уже в процессе».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Трамп в прошлом уже использовал санкционное давление на Россию. Он отметил, что Москва наблюдает за риторикой Вашингтона. Недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их предпринимает, подчеркнул представитель Кремля.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что с Москвой бессмысленно пытаться говорить с позиции силы.