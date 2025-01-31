Киев, 1 февраля, 2025, 02:56 — ИА Регнум. В ночь на 1 февраля на фоне воздушной тревоги серия мощных взрывов прозвучала в Киеве. Об этом сообщил украинский «24 канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«В Киеве раздаются взрывы», — написали в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве с 01:43 мск.

На несколько минут раньше, по информации телеканала, сигнал воздушной тревоги включили в Одессе. Потом также были слышны взрывы в нескольких районах города.

Как сообщало ИА Регнум, в Одессе вечером 31 января произошёл мощный взрыв, которым был разбит элитный отель «Бристоль». Обрушился потолок, повреждения получили четыре этажа. По информации военкора Евгения Лисицына, в «Бристоле» жили иностранные наёмники, в том числе военные британского спецназа SAS.

Боец Вооружённых сил РФ Леонид Пигин, получив серьёзную травму, больше суток из подбитого бронетранспортёра продолжал корректировать артиллерийские удары по украинским позициям.

Над российскими регионами силами военных почти за два часа было уничтожено 17 украинских беспилотников, информировали 30 января в Минобороны РФ. Большинство БПЛА обезвредили над территорией Курской области — 11. По два дрона сбили в Крыму, Белгородской и Воронежской областях.