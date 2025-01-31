Вашингтон, 1 февраля, 2025, 02:52 — ИА Регнум. Власти США официально подтвердили гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном. Об этом сообщило посольство РФ в США.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

«Госдепартамент США официально подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 29 января в небе над Вашингтоном при столкновении военного вертолёта с пассажирским самолётом, были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская. Они постоянно проживали в США и работали в качестве тренеров в американских клубах по фигурному катанию», — уточнила дипмиссия в Telegram-канале.

Посольство выразило соболезнования родным и близким погибших граждан России. Дипломаты напомнили, что для оказания необходимой консульско-правовой помощи родственники могут обратиться на круглосуточную горячую линию по телефону +1 (202) 365‑2124.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 января пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

В авиакатастрофе погибли фигуристы Спенсер Лейн, Джина Хан, Эдди Чжоу, Франко Апарисио, сёстры Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей и Анджела Янг, а также тренеры Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская. Также среди пассажиров разбившегося в Вашингтоне самолёта был бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду, подтвердила его жена Наталья Гудина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти находятся в контакте с Россией и помогут с транспортировкой останков погибших в авиакатастрофе.