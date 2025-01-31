Лондон, 1 февраля, 2025, 02:36 — ИА Регнум. Судимый, ранее сбежавший из британской армии снайпер-наёмник с русскими корнями Александр Гармс-Риззи был убит, воюя за Украину. Об этом написал таблоид The Sun.

ИА Регнум ВСУ, наёмники

Ранее Гармс-Риззи служил в полку Королевских валлийских стрелков. Мать у него русская, до 12 лет он жил в России, иногда приезжал на каникулы.

23-летний Гармс-Риззи скончался, получив смертельное ранение от российского беспилотника. Как подтвердил изданию командир его подразделения, Гармс-Риззи погиб 27 января.

«Александр, чей позывной был Саша, был объявлен мёртвым. Было слишком опасно забирать его тело из прифронтового леса», — написало издание.

По информации СМИ, в 2023 году британский военный суд признал Гармс-Риззи виновным в дезертирстве из подразделения британской армии в Эстонии. Он очень хотел воевать на Украине. Его заключили в тюрьму на год по решению суда и уволили из британской армии. Отсидев восемь месяцев, снайпер вернулся в ряды ВСУ, где и нашёл свою смерть.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине на фоне воздушной тревоги произошёл мощный взрыв в Одессе, которым был разбит элитный отель «Бристоль». В нём жили иностранные наёмники, в том числе военные британского спецназа SAS.

В районе подконтрольного киевскому режиму города Орехова в Запорожской области ликвидировали наёмника из Австрии Рихарда Шерманна, воевавшего в рядах Вооружённых сил Украины. Австриец с начала спецоперации воевал в составе отряда иностранных наёмников «Реванш».

Жительница одного из сёл Суджанского района Курской области рассказала представителю военного следственного управления СК РФ о том, как иностранные наёмники, пробравшиеся вслед за группами ВСУ, расстреливали мирное население. По словам женщины, наёмников было много. Она добавила, что украинские военные также проводили «неизбирательные обстрелы», под удары беспилотников, артиллерии, РСЗО попадали сёла, в которых были только мирные жители, военных объектов не было.