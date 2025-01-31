Вашингтон, 1 февраля, 2025, 02:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский продал Украину и стал прислужником Западу. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Зеленский чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает всё руководство страны», — отметил Карлсон в ходе беседы с британским тележурналистом Пирсом Морганом.

Зеленский не является избранным президентом Украины, ему подходит определение диктатора, подчеркнул Карлсон. Глава киевского режима запретил религиозную конфессию, языковую группу, своих политических оппонентов. Всё это признаки диктатуры.

США, поддерживая Украину, наносят ущерб своим национальным интересам, резюмировал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, Владимира Зеленского, который истребляет не только украинский народ, постигнет участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса, проигравшего в войне и лишившего собственную страну большей части мужского населения, заявил боец добровольческого отряда, бывший военнослужащий ВСУ с позывным Якудза. Он добавил, что постоянное снижение призывного возраста на Украине приведёт к тому, что люди после школы не будут учиться, получать специальности и работать на благо страны, откажутся создавать семьи и начинать настоящую взрослую жизнь. Вместо этого их ждёт кошмар в виде окопов и войны.