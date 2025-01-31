Вашингтон, 1 февраля, 2025, 01:58 — ИА Регнум. За ужасное отношение к США будут введены импортные пошлины против товаров из Евросоюза. Об этом 31 января заявил американский президент Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Совершенно точно. Европейский союз обращается с нами так ужасно», — уточнил он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

В качестве примера Трамп привёл отсутствие спроса европейцев на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

По его мнению, предпринимаемые меры позволят США выправить ситуацию с торговым дефицитом.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года Трамп утверждал, что страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. В преддверии выборов он упомянул возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Политик пообещал путём введения пошлин не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.

По данным издания Politico, Евросоюз и Великобритания рассматривают разные варианты ответных мер в случае введения Дональдом Трампом пошлин на европейские товары. Отмечалось, что страны не хотят вступать в торговую войну с США, однако всё же решили отработать подобный сценарий и подготовить экономический «арсенал оружия» на случай необходимости.