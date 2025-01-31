Лондон, 1 февраля, 2025, 01:53 — ИА Регнум. Лидеры стран Европы обратились к Соединённым Штатам с просьбой оказать поддержку в виде предоставления воздушных сил для возможной миротворческой миссии на территории Украины. В том числе, требуется помощь в сфере противовоздушной обороны и разведки. Об этом написала газета The Times.

Сергей Корсун ИА Регнум Миротворцы

По информации издания, полученной от источника в Британии, страны Европейского союза могут направить на Украину миротворческие силы. Однако для полноценного обеспечения операции требуется помощь в вопросах противовоздушной обороны и разведывательных технологий.

«Европа может самостоятельно выделить наземные силы в случае необходимости. Однако министры просят США предоставить воздушную защиту», — цитирует источник британская газета.

Отмечается, что может рассматриваться вопрос о поставках ракет класса «земля-воздух». Они способны перехватывать баллистические ракеты или самолёты с помощью разведывательных и наблюдательных средств, которых не хватает европейским странам.

Как сообщало ИА Регнум, Германия, Британия и ряд стран Евросоюза не могут прийти к единому мнению о том, нужно ли отправлять своих миротворцев на Украину. Часть лидеров выражают несогласие с идеей отправки «миротворческой» миссии после урегулирования конфликта.

По мнению некоторых западных политиков, отправка сил на Украину может оказаться невозможной, если она не получит поддержку США или не будет одобрена Россией в ходе предполагаемых переговоров по урегулированию.

22 января глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуются минимум 200 тыс. миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения военного конфликта с Россией.

Любой прибывший на территорию Украины контингент без согласия и разрешения на то России станет законной целью для ВС РФ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров. По его словам, Россия пытается добиться полноценного мира, а не временного перемирия, а для этого украинская сторона должна будет выполнить все обозначенные условия.