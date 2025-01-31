Вашингтон, 1 февраля, 2025, 01:37 — ИА Регнум. О намерении поговорить с президентом России Владимиром Путиным, в том числе об урегулировании украинского конфликта, заявил 31 января американский лидер Дональд Трамп.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Мы будем говорить и, возможно, сделаем что-то существенное. Мы ведём очень серьёзные обсуждения… с Россией, да», — передаёт высказывания Трампа агентство Reuters.

При этом когда именно состоится разговор с Путиным не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп планирует добиться урегулирования украинского конфликта через переговоры, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли. Предстоящий разговор может быть напряжённым, всем сторонам конфликта придётся от чего-то отказаться ради урегулирования, добавил он.

Владимир Путин 20 января отметил, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Президент подчеркнул, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 31 января заявил, что продвижения с организацией контакта президентов России и США пока не прослеживается. Дипломат назвал востребованным возобновление прямого диалога между странами. По его словам, отсутствие контактов затягивает стагнацию в отношениях, не позволяет решить накопившиеся проблемы. Такой диалог должен быть взаимоуважительным и основываться на учёте российских интересов, что следует понимать Соединённым Штатам, отметил Рябков.