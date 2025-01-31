Ярославль, 1 февраля, 2025, 01:26 — ИА Регнум. Командир отдельного батальона ППС полиции Анатолий Тутынин погиб при задержании дебошира в Ярославле. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области Анатолий Тутынин

Полицейский получил смертельное ранение при задержании вооруженного правонарушителя.

Вечером 31 января в полицию Дзержинского района сообщили, что в подъезде одного из домов по улице Труфанова «неадекватный мужчина с ножом, умышленно и беспричинно угрожал жителям». На место выехал наряд и Анатолий Тутынин.

Полицейские выяснили, что нарушитель спрятался в своей квартире, дверь он не открывал. В момент, когда полиция законно пыталась проникнуть в квартиру, подозреваемый выстрелил через дверь три раза. Капитан Тутынин получил огнестрельное ранение.

«Напарник ответным огнём с табельного оружия ликвидировал стрелявшего», — прояснили в УМВД.

Анатолий Тутынина экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось. 34-летний полицейский скончался.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Задержанный — 53-летний житель дома.

Анатолий Тутынин прошёл путь от полицейского до командира отдельного батальона ППСП. У него остались двое малолетних детей.

Как сообщало ИА Регнум, на станции Барабинск в Новосибирской области сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в покушении на убийство. Дебошир напал с ножом на двух пассажиров поезда Томск — Адлер, заявила 31 января официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сентябре 2024 года на Калужско-Рижской линии московского метро мужчина в ходе конфликта ударил ножом в шею другого пассажира. Во время движения состава от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская» житель столицы ножом порезал шею приезжему из Волгоградской области, попросившему уступить место женщине. Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого по месту жительства.