Москва, 1 февраля, 2025, 01:05 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие обстреливали из миномёта российских бойцов во время эвакуации зверски убитых мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. Об этом сообщил начальник штаба мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Восток.

Ngu.gov.ua Обстрел из миномёта ВСУ

«24 января первую женщину вытащили. После этого по нам начался миномётно-кассетный обстрел. По нам отработал 120-й миномёт, порядка 40 было, из двух миномётов работали. И кассетными боеприпасами, а также FPV-дроны», — пояснил он журналистам.

По словам российского военного, вероятно, противник боится огласки всех тех бесчинств, которые они делали с гражданскими лицами.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал зверства ВСУ в курском селе Русское Поречное. Он подчеркнул, что всемирная организация выступает против гибели и убийств любого гражданского населения.

Мирные жители временно оккупированных территорий должны быть защищены от пыток и убийств со стороны ВСУ в соответствии с международным правом, подчеркнула официальный представитель Международного комитета Красного Креста Фатима Сатор. С гражданскими лицами, находящимися во власти сил противника, необходимо обращаться гуманно при любых обстоятельствах, добавила она.

СК России установил причастность пяти украинских военных к убийству 22 мирных жителей освобождённого ВС РФ села Русское Поречное. По информации ведомства, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года подозреваемые убили 11 мужчин и трёх женщин, кроме того, они изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Затем они перенесли тела в подвалы частных домов.