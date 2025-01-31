Курская область, 1 февраля, 2025, 00:59 — ИА Регнум. У мирных жителей, убитых боевиками ВСУ в селе Русское Поречное Курской области были прострелены лодыжки, а у одного мужчины размозжен череп. Об этом рассказал журналистам начальник штаба мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Восток.

ИА Регнум Перступления ВСУ, Курская область

Российские военные, по словам офицера, после захода в село Русское Поречное, проверяли подвалы домов, считая, что там могли прятаться украинские боевики.

В трёх подвалах были обнаружены тела местных жителей.

Восток рассказал, что в одном укрытии были найдены два тела: у женщины были три проникающих огнестрельных ранения в грудь, мужчину также расстреляли в упор.

«Во втором подвале мы нашли тела троих мужчин и двух женщин, у них были прострелены лодыжки. Возраст убитых преклонный — где-то за 60 лет. Видно, что им также стреляли в грудь. У одного было три выстрела в затылок, череп был уничтожен», — пояснил военный.

В третьем подвале лежали тела двух мужчин с пулевыми ранениями, их закидали гранатами, чтобы тела были неузнаваемы, добавил Восток.

Его сослуживец с позывным Лорд одним из первых зашёл в село и обнаружил в подвалах убитых. По его словам, боевики перед убийством били мирных жителей — об этом свидетельствуют гематомы. Шестерых человек, предположил боец, убили во сне.

Как сообщало ИА Регнум, в подвалах домов Русское Поречное были найдены тела мирных жителей со связанными руками. По словам одного из военных, люди были замучены, на каждом из тел имелись следы пулевых ранений. Вероятно, военные ВСУ добивали раненых.

СК России установил причастность пяти украинских военных к убийству 22 мирных жителей освобождённого села. Установлено, что боец ВСУ Евгений Фабрисенко с сослуживцами в сентябре 2024 года незаконно пересекли госграницу России и вторглись на территорию Курской области.

С 28 сентября по 24 ноября 2024 года подозреваемые убили 11 мужчин и трёх женщин, кроме того, они изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Затем они перенесли 22 тела в подвалы частных домов. Фабрисенко задержали в ходе боевых действий в Суджанском районе. На допросе он признал вину и признался в совершении им и другими военнослужащими ВФУ изнасилований, насильственных действий сексуального характера и убийств.

ООН не приемлет убийство мирных граждан. Об этом 31 января заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.