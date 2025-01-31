Одесса, Украина, 1 февраля, 2025, 00:27 — ИА Регнум. На Украине на фоне воздушной тревоги произошёл мощный взрыв в Одессе, которым был разбит элитный отель «Бристоль». Об этом сообщило издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Одесса

Отмечается, что обрушился потолок, повреждения получили четыре этажа.

По информации военкора Евгения Лисицына, в «Бристоле» жили иностранные наёмники, в том числе военные британского спецназа SAS.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в ночь на 1 февраля ВСУ вновь предприняли попытку атаки на регион. Силы ПВО сбили семь беспилотников.

В небе над регионами России ночью 31 января было нейтрализовано 49 беспилотников ВСУ.

На промышленном предприятии «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области устраняют последствия падения обломков сбитого украинского беспилотника и пожара. Отгрузку продукции временно приостановили.