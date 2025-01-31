Брянск, 1 февраля, 2025, 00:06 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 1 февраля ВСУ вновь предприняли попытку атаки на регион.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Российские военные отражают вражескую атаку с применением беспилотников», — написал глава региона.

Силами ПВО было уничтожено семь беспилотников самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в воздушном пространстве России ночью 31 января было нейтрализовано 49 беспилотников ВСУ.

Над Ростовской областью сбили 25 вражеских дронов, восемь обезвредили в Волгоградской области, шесть — в Курской, четыре — в Ярославской и по два беспилотника уничтожили над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края.

В Ростовской области 25 беспилотников ВСУ были сбиты за ночь 31 января в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. В Красносулинском районе около хутора Грачёв в результате падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошёл обрыв электропроводов. Предварительно, никто не пострадал.