Вашингтон, 31 января, 2025, 23:58 — ИА Регнум. В минобороны США назвали имена двух из трёх членов экипажа военного вертолёта Black Hawk, погибших в результате столкновения с пассажирским самолётом American Airlines. Об этом 31 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на Пентагон.

Кадр из видео

«Армия идентифицировала штаб-сержанта Райана Остина О’Хара, 28 лет, как одного из трёх членов экипажа, погибших в результате крушения… Он был командиром экипажа Black Hawk. Второй солдат был идентифицирован как главный уорент-офицер два Эндрю Лойд Ивс, 39 лет, из Грейт-Миллс, Мэриленд. Его останки пока не нашли», — уточнили журналисты.

При этом имя третьего члена экипажа Пентагон не разглашает по просьбе семьи.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января самолёт Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и вертолёт Black Hawk с тремя военными столкнулись в небе над Вашингтоном. Никто не выжил.

Глава пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона Джон Доннелли 31 января уточнил, что идентификация погибших при столкновении самолёта и вертолёта в небе над Вашингтоном продолжается, опознаны 28 тел. Из 67 погибших из реки, куда рухнули воздушные суда, достали 41 тело.

Бывший пилот Black Hawk Дэрин Гоб объяснил катастрофу в США малым составом экипажа, добавив, что пилоты могли не увидеть пассажирский лайнер. По его словам, для безопасного полёта четыре человека должны были управлять вертолётом Black Hawk, а не три.

Среди пассажиров рейса American Airlines были Евгения Шишкова и Вадим Наумов — чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию, а также советская фигуристка Инна Волянская. В США они работали тренерами. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти находятся в контакте с Россией и помогут с транспортировкой останков погибших в авиакатастрофе.