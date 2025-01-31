Москва, 31 января, 2025, 23:49 — ИА Регнум. Борт Минобороны РФ из Сирии 31 января доставил группу российских граждан, это взрослы и дети. Об этом сообщила в Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Global Look Press

«При нашем содействии шесть семей с детьми вернулись в Россию», — написала омбудсмен, поблагодарив военных, МИД РФ, послов в Сирии и всех причастных за помощь в возращении россиян домой.

В шести прилетевших семьях — восемь детей. Самой маленькой девочке нет ещё и года, старшему ребёнку — 17 лет.

Семьи вернуться домой в Санкт-Петербург, Татарстан, в Московскую область и Краснодарский край.

По словам Львовой-Беловой, одна семья с восьмилетним сыном в декабре приехали в Сирию из Краснодара к родственникам и не смогли вернуться из-за прекращения авиасообщения.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января в Россию из Сирии вернулась ещё одна семья с двумя детьми. 26 декабря Мария Львова-Белова информировала, что вернулись две семьи с детьми. Она уточнила, что в российские ведомства поступали обращения с просьбами оказать помощь в возвращении семей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оказывает своим гражданам в Сирии необходимое содействие. Она отметила, что эта деятельность сопряжена с серьёзными рисками и трудностями. Москва находится в контакте с теми, кто участвует в формировании новой власти в Сирии, подчеркнула дипломат.