Нью-Йорк, США, 31 января, 2025, 23:39 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН) не приемлет убийство мирных граждан. Об этом 31 января заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Global Look Press

«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в России или на Украине», — ответил он в ходе брифинга для журналистов.

Таким образом Дюжаррик прокомментировал зверства ВСУ в курском селе Русское Поречное.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января официальный представитель Международного комитета Красного Креста Фатима Сатор подчеркнула, что мирные жители временно оккупированных территорий должны быть защищены от пыток и убийств со стороны ВСУ в соответствии с международным правом. С гражданскими лицами, находящимися во власти сил противника, необходимо обращаться гуманно при любых обстоятельствах, добавила она, комментируя видео о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное Курской области.

Село Русское Поречное в Суджанском районе освободили от украинских вооружённых формирований бойцы 352-го мотострелкового полка. В подвалах домов были найдены тела мирных жителей со связанными руками. По словам одного из военных, люди были замучены, на каждом из тел имелись следы пулевых ранений. Вероятно, военные ВСУ добивали раненых.

СК России установил причастность пяти украинских военных к убийству 22 мирных жителей освобождённого ВС РФ села Русское Поречное. Установлено, что боец ВСУ Евгений Фабрисенко с сослуживцами в сентябре 2024 года незаконно пересекли госграницу России и вторглись на территорию Курской области. По информации ведомства, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года подозреваемые убили 11 мужчин и трёх женщин, кроме того, они изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Затем они перенесли 22 тела в подвалы частных домов. Фабрисенко задержали в ходе боевых действий в Суджанском районе. На допросе он признал вину и привёл подробности совершения им и другими военнослужащими ВФУ изнасилований, насильственных действий сексуального характера и убийств.