Вашингтон, 31 января, 2025, 23:32 — ИА Регнум. Идентификация погибших при столкновении самолёта и вертолёта в небе над Вашингтоном продолжается — уже опознаны 28 тел. Об этом журналистам 31 января сообщил глава пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона Джон Доннелли.

Global Look Press

По словам Доннелли, из 67 погибших из реки, куда рухнули воздушные суда, достали 41 тело.

«28 жертв были положительно идентифицированы», — сказал он, добавив, что о гибели родственников сообщили 18-ти семьям.

Полностью фрагменты самолёта из воды ещё не подняли.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверило, что Москва и Вашингтон находятся в контакте относительно авиакатастрофы. Он подтвердил, что среди погибших есть граждане России. Российские дипломаты уже согласовывают формальности, в том числе и те, что касаются вывоза тел.

Пилот вертолёта, столкнувшегося с самолётом, мог принять перемещавшийся в небе источник света за самолёт, который он должен был отслеживать, заявила бывший генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво.

Бывший пилот Black Hawk Дэрин Гоб объяснил катастрофу в США малым составом экипажа, добавив, что пилоты могли не увидеть пассажирский лайнер. По его словам, для безопасного полёта четыре человека должны были управлять вертолётом Black Hawk, а не три.

Самолёт Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и вертолёт Black Hawk с тремя военными столкнулись в небе над Вашингтоном 29 января. Выживших нет.