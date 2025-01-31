Кстово, Нижегородская область, 31 января, 2025, 23:13 — ИА Регнум. На промышленном предприятии «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области устраняют последствия падения обломков сбитого украинского беспилотника и пожара. Отгрузку продукции временно приостановили, сообщила 31 января пресс-служба компании.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Основные установки находятся в резервном режиме, отгрузка продукции временно не производится. После завершения работы сотрудников МЧС и других профильных служб будет проведена оценка состояния оборудования, выполнены необходимые ремонты и другие мероприятия», — уточнили на предприятии.

В компании пообещали обеспечить клиентов своей продукцией с других предприятий.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин информировал о пожаре в Кстовской промзоне, возникшем после отражения атаки украинских БПЛА на регион. Обломки сбитого дрона упали на территории завода «СИБУР-Кстово». В пресс-службе предприятия заявили, что пострадавших нет.