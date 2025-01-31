Лондон, 31 января, 2025, 23:11 — ИА Регнум. Германия, Британия и ряд стран Евросоюза не могут прийти к единому мнению о том, нужно ли отправлять своих миротворцев на Украину. Часть лидеров выражают несогласие с идеей отправки «миротворческой» миссии после урегулирования конфликта. Об этом написала The Times со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

Global Look Press

Авторы отметили, что Великобритания и другие европейские страны разошлись во мнениях относительно необходимости размещения масштабной миротворческой миссии на Украине.

«Британия, Франция и скандинавские страны поддерживают инициативу Европы, при этом ФРГ и другие страны выступают против», — сообщила газета.

Страны Балтии и Польша выражают обеспокоенность в связи с предлагаемой отправкой миротворцев, опасаясь, что миссия может отвлечь ресурсы, которые полагаются им в рамках НАТО.

Также, по мнению некоторых западных политиков, отправка сил на Украину в рамках такой «миссии» может оказаться невозможной, если она не получит поддержку США или не будет одобрена Россией в ходе предполагаемых переговоров по урегулированию.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит эту инициативу с европейскими лидерами и генсекретарём НАТО на встрече в Брюсселе 10 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуются минимум 200 тыс. миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения военного конфликта с Россией.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 23 января заявила, что Германия тоже может отправить военных бундесвера для участия в миротворческой миссии. Она подчеркнула, что в ней должны принять участие не только страны Европы, но и те страны, с которыми Россия имеет хорошие отношения.

По данным европейского чиновника, на которого ссылается издание Politico, Франция и Великобритания уже начали планировать отправку своих военных на Украину в качестве миротворцев. По мнению властей двух стран, этот шаг необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность в случае прекращения огня.

Любой прибывший на территорию Украины контингент без согласия и разрешения на то России станет законной целью для ВС РФ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров. По его словам, Россия пытается добиться полноценного мира, а не временного перемирия, а для этого украинская сторона должна будет выполнить все обозначенные условия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва категорически не приемлет интервенцию войск НАТО на Украину. Она добавила, что это может привести к неконтролируемой эскалации.