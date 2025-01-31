Москва, 31 января, 2025, 22:53 — ИА Регнум. В России могут ввести ежемесячную выплату для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Её размер составит 72,4 тыс. рублей. Соответствующий проект закона разработало Министерство труда и социальной защиты РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Предполагается, что выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля. Она будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания «Мать-героиня». Женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года», — уточнила пресс-служба ведомства.

Матери-героини смогут заменить выплату набором социальных услуг, включающим в себя освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, посещение государственных музеев и ряд других мер поддержки.

Аналогичные выплаты предусмотрены и для Героев Труда.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря 2024 года на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей президент России Владимир Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда. По словам главы государства, растить троих, четверых детей — это большой труд для родителей. Матери-героини и Герои Труда имеют разное материальное обеспечение, и это следует исправить, добавил Путин.

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Им полагается единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Почётное звание существовало в Советском Союзе. В современной России его возродили 15 августа 2022 года.