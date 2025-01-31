Москва, 31 января, 2025, 22:50 — ИА Регнум. В соответствии с проектом, разработанным Минпросвещения РФ, иностранные граждане, чьи дети не смогли пройти тестирование по русскому языку и не поступили на обучение в школу, могут быть привлечены к ответственности.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Детей-иностранцев, которые не смогли пройти тестирование по русскому языку при поступлении в школу с первого раза, будут направлять на платное обучение по дополнительным общеразвивающим программам изучения русского языка. В случае, если ребёнок не сможет успешно выполнить задания повторно, его родителей могут привлечь к ответственности.

Органы опеки и попечительства должны проверить жилищные условия семьи, направить уведомление в МВД и комиссии по делам несовершеннолетних по месту регистрации. Целью уведомления является привлечение родителей (законных представителей) иностранного гражданина к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, иностранцам в России станет сложнее получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ).

С 25 января в силу вступили изменения в федеральные законы, согласно которым для иностранных граждан и лиц без гражданства увеличивается минимальный срок нахождения в браке с гражданином России для получения РВП без учёта утвержденной правительством страны квоты. Также ужесточаются основания для получения ВНЖ на основании семейных отношений с гражданами РФ.

Поправки были одобрены Советом Федерации РФ в октябре 2024 года. Тогда один из авторов документа, сенатор Ирина Рукавишникова, пояснила, что они призваны исключить возможность использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для получения иностранцами миграционного статуса на территории России.