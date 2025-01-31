Прага, 31 января, 2025, 22:25 — ИА Регнум. Следственный комитет России даст правовую оценку словам сенатора в Чехии Мирославы Немцовой, которая в соцсети Х опубликовала пост с призывом повторить для России блокаду Ленинграда 1941–1944 годов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка», — сообщили в СК РФ, считая, что политик удалила пост сама.

Скриншот разлетелся в Сети, но позже записи уже не было. Немцова в своё оправдание написала, что «скриншот является фейком».

Как сообщало ИА Регнум, Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда, желая голода и смертей в масштабах страны. 72-летняя политическая фигура заявила, что русским следует пережить блокаду снова.

При этом Немцова и «рецепт» дала. По её мнению, для достижения такого эффекта нужно усилить западные санкции в отношении России, они должны быть ещё жёстче, «скрестим пальцы», призвала чешский политик в своём посте.

27 января исполнился 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда была беспрецедентно жестокой и циничной. Глава государства обратил внимание, что преступления нацистов не имеют срока давности. Он также заявил, что блокада города являлась лишь частью нацистских бесчинств и геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой. Путин напомнил, что от голода и болезней погибли более 1 млн человек.