Вашингтон, 31 января, 2025, 21:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен с 1 февраля ввести пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, заявила в пятницу, 31 января, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Global Look Press

Трамп ранее анонсировал такие планы, его намерения не изменились, сказала Ливитт. Размер пошлин составит 25% для Канады и Мексики и 10% — для Китая.

«Президент завтра введёт пошлины в размере 25% в отношении Мексики, пошлины в размере 25% в отношении Канады и пошлины в размере 10% в отношении Китая за то, что они поставляли и позволяли распространять в нашей стране нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев», — заявила пресс-секретарь.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ещё до инаугурации начал заявлять о желании присоединить Канаду к США. Одновременно он заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% для канадских товаров.

8 января Трамп опубликовал карту, на которой Канада присоединена к США. 24 января он снова заявил, что хочет видеть Канаду 51-м штатом США, пообещал жителям соседней страны налоговые льготы и заявил, что в случае вхождения в состав США канадцы получат доступ к лучшему медицинскому обслуживанию. Также Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором».

30 января президент США заявил, что вопрос о введении пошлин на импорт нефти из Канады и Мексики ещё рассматривается. Он отметил, что причиной возможного введения таможенных пошлин является миграционный кризис, поставки наркотиков и условия в торговле между странами.

Введение властями США таможенных пошлин на импорт из Канады, Китая и Мексики может привести к существенному росту цен в США на их продукцию, среди которой — нефть, продовольствие, бытовая электроника и автомобили, а также нанести ущерб всей мировой экономике, отмечали ранее американские СМИ.

Введение пошлин приведёт к потере позиций США в экономической войне с Китаем, ведь другие страны предпочтут торговать с КНР на более выгодных условиях, отмечал экс-сотрудник отдела политического планирования Госдепартамента США Эдвард Фишмен.