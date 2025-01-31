Владивосток, 31 января, 2025, 21:19 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) России защитил права жителя Приморского края, который потребовал компенсацию за последствия неудачного лечения в частной клинике. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда 31 января.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Роман Ромаданов не смог отсудить у частной клиники свои затраты на устранение последствий неудачного лечения, которые не оплачиваются за счёт ОМС. В результате удаления зуба в частном медучреждении он получил перелом, из-за чего был вынужден установить титановые пластины в городской больнице, которые оплачивал самостоятельно.

Районный суд взыскал с частной клиники около 197 тыс. рублей — за моральный ущерб и лечение мужчины. Позже вышестоящие инстанции увеличили размер штрафа и сумму компенсации, однако отказали во взыскании трат на последующее лечение. Соответствующее решение объяснили тем, что у пациента была возможность выбрать другой вариант лечения, предусмотренный в рамках программы ОМС.

После жалобы Ромаданова КС начал дело о проверке конституционности статьи 1085 Гражданского кодекса РФ. В постановлении суда отметили, что ГК РФ не даёт оснований для отказа «в возмещении разумных и обоснованных расходов» на лечение в том случае, если у пациента была возможность получить бесплатное лечение, однако оно, в отличие от платной альтернативы, повлекло вред для его здоровья.

«Иное ограничивало бы права гражданина, здоровью которого причинён вред, и не согласовывалось бы с принципами справедливости и равенства», — отметили в Конституционном суде.

Как передавало ИА Регнум, правительство России утвердило программу оказания бесплатной медицинской помощи на 2025–2027 годы. На здравоохранение в 2025 году выделили на 1 трлн рублей больше, чем в 2024-м.

Ранее руководитель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков Алексей Березников сообщил, что в 2025 году россиянам по полису обязательного медицинского страхования станет доступен ряд операций и другие услуги. По его словам, в первую очередь будет усилена борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями.