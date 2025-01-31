Киев, 31 января, 2025, 20:51 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» начал закупать природный газ за рубежом из-за низкого уровня запасов в хранилищах, сообщило в пятницу, 31 января, украинское издание журнала Forbes.

Global Look Press

По этим данным, в настоящее время речь идёт об импорте в «небольшом» объёме (100 млн куб. м), однако компании, возможно, понадобится закупить до 1 млрд куб. м газа, чтобы пройти зиму без отключений. Сумма расходов при таком сценарии составит до 550 млн евро, сказано в публикации.

«Для уверенного прохождения отопительного сезона нужно было импортировать 1 млрд куб. м газа», — сказала изданию бывшая и. о. министра энергетики Ольга Буславец.

Запасы газа в украинских хранилищах находятся на рекордно низком уровне, сообщало ранее издание «Страна. ua» со ссылкой на экспертов. Заполнено около 10% от общего объёма хранилищ.

В случае сильных морозов этого объёма не хватит для прохождения зимы, отмечал экс-глава компании — оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон. Киев должен будет или ограничивать потребление, или импортировать газ, при этом в Европе хранилища тоже наполовину пусты, заявил эксперт. Из текущего отопительного сезона Украина выйдет с почти пустыми хранилищами, добавил Макогон.

Как передавало ИА Регнум, 30 января министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что Киеву не хватит газа на собственные нужды из-за остановки транзита российского топлива. Сакова назвала решение главы киевского режима Владимира Зеленского о прекращении транзита односторонним, неразумным и непрагматичным, а также возмутилась ростом цен на энергоресурсы в Европе, спровоцированным остановкой транзита.

1 января Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации. Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми за последние семь лет темпами.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал власти Украины за прекращение транзита российского газа. Он отметил, что это приведёт к трудностям для стран ЕС, в том числе Словакии, и заявил о возможных ответных мерах.