Женева, Швейцария, 31 января, 2025, 20:40 — ИА Регнум. Мирные жители временно оккупированных территорий должны быть защищены от пыток и убийств со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в соответствии с международным правом, завила официальный представитель Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор.

Global Look Press

«Защита гражданских лиц и их имущества во время вооружённого конфликта является краеугольным камнем международного гуманитарного права (МГП). МГП также обеспечивает дополнительную защиту особо уязвимых групп гражданского населения, таких как женщины, дети и перемещенные лица. Они должны быть защищены от всех форм насилия и унижающего достоинство обращения, включая пытки и убийства», — сказала она, комментируя видео о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное Курской области.

Как передавало ИА Регнум, СК России установил причастность пяти украинских военных к убийству 22 мирных жителей освобождённого ВС РФ села Русское Поречное. По данным ведомства, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года подозреваемые убили 11 мужчин и трёх женщин, кроме того, они изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Затем они перенесли 22 тела в подвалы частных домов.

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