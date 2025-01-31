Красногорск, 31 января, 2025, 20:34 — ИА Регнум. Попытка главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина дать взятку сотруднику ФСБ провалилась из-за желания посредника оставить часть взятки себе, сообщил в пятницу, 31 января, «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённый источник.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Никита Успенский

По этим данным, начальник отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и криминальными банкротствами УВД по Центральному административному округу Москвы подполковник Артём Подопросветов оставил себе 10 млн рублей из суммы взятки, и эти средства были найдены у него в квартире.

Всего Анохин обналичил для передачи взятки 60 млн рублей. Большая часть средств попала к посредникам.

Как передавало ИА Регнум, 29 января сообщалось, что Анохин задержан по подозрению в попытке дать взятку сотруднику правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, в доме Анохина прошли обыски, в ходе которых было изъято около 2 млн долларов.

30 января СК сообщил, что Анохину предъявили обвинение в передаче взятки в размере 60 млн рублей. Он пытался скрыть хищение бюджетных средств на предыдущем месте работы, отметила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре сообщили, что Анохин решил дать взятку должностному лицу, чтобы избежать предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности о противоправных действиях представителей аффилированных с ним компаний. В итоге посредники передали 10 млн рублей оперативному сотруднику, ведущему разработку в рамках оперативного эксперимента.

30 января Анохин признал вину и оформил явку с повинной. Суд заключил его под стражу. Четверо посредников главы «Фонбет» задержаны.