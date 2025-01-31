Москва, 31 января, 2025, 20:13 — ИА Регнум. В России завершили испытательные пуски гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», заявил 31 января гендиректор-генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

Global Look Press

«Мы испытания провели. Там целая программа принятия его на вооружение, но она абсолютно не связана с самим «Цирконом». Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено», — сказал Леонов, отвечая на вопрос журналистов о возобновлении лётных испытаний ракеты.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования. Скорость её полёта достигает девяти скоростей звука. «Цирконами» уже вооружаются фрегаты проекта 22 350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М» и находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Ракета дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия, куда также входят «Искандер-М», «Кинжал» и «Орешник».

Испытания российской ракеты «Циркон» вызвали панику у западных политиков, отметил ранее в своей статье для издания InfoBRICS военный эксперт Драго Боснич. Он указал, что развёртывание «Циркона» на наземных пусковых площадках значительно уменьшит возможности сил НАТО вести наземные боевые действия, поскольку под угрозой удара окажутся как значимые объекты, так и большие скопления войск.

Как пояснил эксперт, тревога Запада, в частности, вызвана многоцелевым потенциалом ракеты, которую можно запускать с различных носителей — подводных лодок, боевых кораблей или наземных пусковых площадок. Боснич заявил, что Запад значительно отстаёт от РФ в развитии гиперзвуковых технологий.

3 декабря ИА Регнум передавало, что российские ВМФ и ВКС в ходе учений провели совместные пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования в Восточном Средиземноморье. Фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко» выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон».