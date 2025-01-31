Курск, 31 января, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Беженцы в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области продолжат получать бесплатное питание. Об этом сообщил 31 января врио главы Курской области Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Врио губернатора отреагировал на сообщения людей, которые находятся в ПВР в лагере «Олимпиец» в Курске. Беженцы пожаловались, что с 31 января их отказываются кормить бесплатно.

«Все необходимые средства из резервного фонда области будут выделены. И в «Олимпийце», и во всех остальных ПВР — люди по-прежнему будут обеспечиваться горячим питанием», — написал он в своём Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что прибыл в указанный пункт временного размещения, чтобы лично разобраться в ситуации. Информация подтвердилась. Врио главы региона извинился перед людьми. Он также ответил на их вопросы.

Кроме того, врио губернатора убедился, что все жители ПВР накормлены. Он признал, что задолженность по питанию была. Хинштейн заверил, что сделает соответствующие выводы из ситуации, включая кадровые.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января врио губернатора Курской области запретил подчинённым на своих страницах в соцсетях удалять комментарии пользователей или закрывать возможность для комментирования. Он призвал чиновников отвечать в том числе на неприятные вопросы, если они корректно сформулированы. При этом Хинштейн разрешил убирать только заявления с оскорблениями, дискриминационными высказываниями или нецензурной бранью.

23 января в Курской области создали координационный совет по решению проблем жителей, проживающих в приграничных районах региона. В него кроме чиновников вошли представители силовых структур, надзорных органов и инициативные группы граждан из вынужденных переселенцев. Хинштейн отметил, что власти региона не влияли на формирование этих групп.