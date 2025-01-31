Саратов, 31 января, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Сотрудники полиции нашли в Саратовской области 13-летнююю школьницу, которую похитили и увезли из Тюменской области двое мужчин, сообщила 31 января официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Сегодня разыскиваемый автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в Саратовской области. Все находившиеся в машине граждане, в том числе несовершеннолетняя, находятся в отделе полиции», — написала она в Telegram-канале.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Как уточнила Волк, похитителей удалось вычислить благодаря записям с камер наблюдения и допросам свидетелей. Девочка не пострадала.

О похищении школьницы стало известно днём 31 января. Следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области возбудило уголовное дело.

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Как передавало ИА Регнум, в Москве мужчина похитил ученицу 11-го класса, на которой собирался жениться. Ранее он просил руки девушки у её отца, но получил отказ.