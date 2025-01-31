Нью-Джерси, США, 31 января, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Десятиметровая яхта-призрак без людей на борту села на мель в американском штате Нью-Джерси, сообщило в пятницу, 31 января, издание Asbury Park Press.

Global Look Press

По данным федеральных органов власти, яхта села на мель недалеко от устья реки Шрусбери у южной части национальной зоны отдыха Гейтуэй, сказано в материале.

Очевидцы заметили дрейфующее судно с названием Linda T. в водах залива Сэнди-Хук. У яхты были незначительные повреждения на левом борту, а причальный конец был оборван, отметили авторы. Служба национальных парков США и Береговая охрана начали расследование.

«Идёт открытое расследование обстоятельств посадки судна на мель. Служба национальных парков работает с Береговой охраной США, чтобы безопасно убрать судно», — заявила пресс-секретарь Службы национальных парков Дафна Юн.

Яхта была зарегистрирована в Нью-Йорке, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года у берегов Сенегала обнаружили «корабль-призрак» с десятками тел на борту. Судно увидели с берега местные рыбаки. Живых людей на борту не было. Тела сильно разложились. Предполагается, что погибшие намеревались нелегально попасть в Европу через Канарские острова.

В 2021 году японские СМИ сообщали, что затонувшие во время Второй мировой войны«корабли-призраки» неожиданно всплыли после землетрясения на острове Иводзима. На обнажившемся дне моря лежат остовы 24 транспортных судов, которые были захвачены и затоплены армией США в 1945 году в ходе битвы за Иводзиму. После войны суда были размещены в западной части острова и служили волнорезами для защиты других кораблей, подвозивших на остров военнослужащих и грузы.