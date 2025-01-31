Берлин, 31 января, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Бундестаг проголосовал за инициативу Свободной демократической партии Германии (СвДП) выделить киевскому режиму дополнительную помощь в размере 3 млрд евро. Об этом сообщила председатель парламента Бербель Бас.

Global Look Press

В ходе заседания бундестага Бас объявила, что фракция Свободной демократической партии и фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проголосовали за принятие данной резолюции, а группа «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), группа «Левой партии» и фракция «Альтернативы для Германии» (АдГ) выступили против. При этом фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и фракция «Зелёных» воздержались от голосования.

В резолюции также содержится требование к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не препятствовать выделению помощи.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря кандидат в канцлеры ФРГ от «АдГ» Алис Вайдель заявила, что Германии необходимо отказаться от военной помощи ВСУ. По её словам, любые поставки вооружений киевскому режиму сделают ФРГ полноценным участником конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации. При этом поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.