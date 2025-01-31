Осло, 31 января, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Российские граждане, находившиеся на судне Silver Dania, задержанном в Норвегии, не были арестованы. Об этом сообщили 31 января в пресс-службе посольства РФ в Осло.

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«На запрос посольства о задержании судна… представители полиции округа Тромс сообщили, что росграждане не арестованы», — уточили в дипломатической миссии.

При этом, как отмечается в сообщении, полиция довела до экипажа судна информацию о возможности связаться с посольством или генеральным консульством России в Киркенесе. Дипломаты добавил, что граждане РФ с задержанного судна пока не обращались к ним.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января полиция Норвегии проинформировала о том, что по запросу Латвии задержала Silver Dania с экипажем, состоящем из российских граждан. Судно подозревают в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море.

Silver Dania доставили в порт Брейвика города Тромсё. Полицейские решили допросить членов экипажа и провести обыск на судне. В полиции заметили, что моряки и судоходная компания сотрудничают с норвежским следствием.

Глава владеющей судном компании Silver Sea Тормод Фоссмарк подчеркнул, что Silver Dania не имеет отношения к инциденту с кабелем в Балтийском море. По его словам, судно проходило неподалёку от шведского острова Готланд, но не бросало там якорь.

Речь идёт о происшествии, о котором стало известно 13 января. Повреждения получил подводный кабель в Балтийском море, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию. В Стокгольме связали случившееся с действиями китайского судна, которое находилось на якоре в этом районе. При этом была озвучена версия, согласно которого капитана корабля якобы завербовали российские спецслужбы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.