Берлин, 31 января, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Парламент Германии (бундестаг) на заседании в пятницу, 31 января, отклонил внесённый блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) законопроект об ужесточении миграционной политики.

Global Look Press

Перед голосованием состоялись продолжительные дебаты.

В итоге за законопроект проголосовали 338 депутатов, против — 350, ещё пятеро парламентариев воздержались.

Как передавало ИА Регнум, 29 января бундестаг принял резолюцию ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики. В её поддержку проголосовали 343 депутата, в том числе от «Альтернативы для Германии». Резолюция предполагает долгосрочный контроль на границах ФРГ, а также отказ во въезде иностранцам, не имеющим разрешения на пребывание в стране. Кроме того, предлагается немедленно брать под стражу тех, кто обязан покинуть Германию.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал принятие данной резолюции тревожным сигналом для Германии. Шольц подчеркнул, что ему понадобится время, чтобы осмыслить произошедшее.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя утверждение резолюции бундестагом, написал на своей странице в Х «Добро пожаловать в клуб!», подразумевая, что Германия этим решением вошла в число стран, ограничивающих миграцию, среди которых есть и Венгрия.