Севастополь, 31 января, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Суд в Севастополе обязал женщину выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за пропаганду отказа от деторождения в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«29-летняя женщина в социальной сети публиковала мизантропические посты, в том числе высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни», — отмечено в публикации.

После введения запрета на пропаганду чайлдфри в России она не удалила данные публикации. Уточняется, что сотрудники полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, после чего суд выписал россиянке штраф в размере 50 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды идеологии отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Также 23 ноября глава государства подписал закон о штрафах за пропаганду идеологии отказа от рождения детей. Так, административный штраф за пропаганду чайлдфри для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических — от 800 тыс. до 1 млн рублей.